O novo ranking “The Luxury Car Index” é feito com base na comparação dos preços médios de cinco carros de luxo por país.

Automóveis

Luxemburgo é dos países da OCDE onde menos se paga para ter carro de luxo

Henrique DE BURGO O novo ranking “The Luxury Car Index” é feito com base na comparação dos preços médios de cinco carros de luxo por país.

Os residentes no Luxemburgo estão entre os que menos pagam para comprar um carro de luxo. De acordo com o novo ranking elaborado pela empresa Carinsurance, o Luxemburgo está em 28° lugar, com um preço médio de 108,073 dólares, e faz parte dos cinco países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico) onde é mais barato comprar carros de luxo.

O novo ranking “The Luxury Car Index” é feito com base na comparação dos preços médios de cinco carros de luxo por país. Os veículos escolhidos e mais representativos deste mercado são o Mercedes-Benz Classe S (121,920 dólares no Luxemburgo), o novo Range Rover (127,337 dólares no Luxemburgo), o Audi e-tron Quattro (81,500 dólares no Luxemburgo), o Tesla Model S (105,149 dólares no Luxemburgo) e o BMW X7 (104,458 dólares no Luxemburgo).

Israel ocupa o primeiro lugar dos países onde é mais caro comprar carros desde segmento, com uma média de 257,528 dólares, devido à elevada carga fiscal. Seguem-se Dinamarca (207,328) e Finlândia (141,130), enquanto Portugal é o 8° da lista, com uma média de 131,452 dólares.

No fundo da tabela, os Estados Unidos (81,408) são o país onde os residentes pagam menos, por causa dos baixos impostos e porque as construtoras baixam os preços devido à grande procura, num país em que usar carro é mais popular do que os transportes públicos. Seguem-se Canadá, Japão, Reino Unido e Luxemburgo.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.