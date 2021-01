O setor automóvel registou uma quebra de vendas de 17,9% devido à pandemia. O valor foi o mais baixo em 18 anos.

Autofestival regressa este ano, mas com medidas sanitárias

Henrique DE BURGO O setor automóvel registou uma quebra de vendas de 17,9% devido à pandemia. O valor foi o mais baixo em 18 anos.

O Festival Automóvel do Luxemburgo vai realizar-se este ano, apesar da pandemia. O Autofestival, como também é conhecido, arranca no dia 25 de janeiro (segunda-feira) e prolonga-se até 13 de fevereiro, refere a Federação dos Garagistas do Luxemburgo (Fedamo) em comunicado.

Em vez dos habituais dez dias, a 57ª edição do certame vai ter mais dias do que o previsto, com o objetivo de evitar uma grande concentração de clientes nos concessionários, justifica a federação.

Com a proibição da abertura das lojas aos domingos, os concessionários vão estar assim encerrados nos dias 31 de janeiro e 7 fevereiro, esclarece a federação. Segundo a Fedamo, e dadas as medidas restritivas em vigor em todo o país, a edição deste ano vai ficar marcada pela imposição de algumas medidas sanitárias nos 170 stands de 88 membros participantes.

Vendas de automóveis novos em 2020 caem no Luxemburgo em relação ao ano passado Nos dois primeiros meses deste ano venderam-se menos 132 novos veículos em relação ao período homólogo em 2019.

O setor automóvel, que emprega cerca de cinco mil pessoas no país, registou uma quebra de vendas de 17,9% devido à pandemia. No ano passado vendeu 45.189 viaturas, o número mais baixo em 18 anos, refere a Fedamo, quando em 2019 vendeu 55.008 viaturas, ou seja, mais 10 mil.



