Autofestival arranca esta segunda-feira

Susy MARTINS Apesar da pandemia, a 57ª edição do Festival Automóvel do Luxemburgo arranca esta segunda-feira e prolonga-se até 13 de fevereiro.

Em vez dos habituais dez dias, o certame vai ser mais longo que o habitual, de forma a evitar que muitos clientes se concentrem ao mesmo tempo nos concessionários. À imagem do que acontece com as lojas durante os saldos, que não podem abrir portas ao domingo, os concessionários vão estar encerrados nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro (ambos domingos).

Os gestos de segurança, como o uso da máscara, distanciamento físico e desinfeção das mãos são obrigatórios durante as visitas aos stands. A organização do certame aconselha ainda a fazer marcação antes da ida aos concessionários, para facilitar o controlo do fluxo de pessoas e a organização do evento.

O setor automóvel, que emprega cerca de cinco mil pessoas no país, registou uma quebra de vendas de 17,9% devido à pandemia. No ano passado vendeu 45.189 viaturas, o número mais baixo em 18 anos, refere a Fedamo, quando em 2019 vendeu 55.008 viaturas, ou seja, mais 10 mil.

