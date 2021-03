“A edição 2021 do Autofestival correu bem, visto a situação atual de pandemia. No entanto, registou-se uma queda de 10% nas vendas, em comparação com a edição anterior”.

Autofestival 2021 marcado pela venda de veículos elétricos

Susy MARTINS “A edição 2021 do Autofestival correu bem, visto a situação atual de pandemia. No entanto, registou-se uma queda de 10% nas vendas, em comparação com a edição anterior”.

O balanço foi feito esta terça-feira pela Federação dos Garagistas, Fedamo. Um dos pontos positivos, segundo a federação, é que não foram notificados problemas com as medidas de segurança associadas à covid-19, que marcaram o festival do automóvel este ano.

De uma forma geral, 85% dos membros dizem ter vendido menos carros que na edição anterior. Os veículos elétricos tiveram um grande sucesso: 81% dos concessionários dizem ter vendido mais carros elétricos do que nos anos anteriores.

Segundo a federação, as ajudas do Estado na aquisição deste tipo de viatura podem ser uma explicação para este aumento. Até 31 de março deste ano, o Estado reembolsa 8 mil euros na compra de um veículo elétrico e 2.500 euros na compra de um automóvel híbrido.

No entanto, a Federação dos Garagistas esclareceu que os carros a combustão (gasóleo e gasolina) irão continuar a ser os veículos mais vendidos, pelo menos nos próximos dez anos, mesmo se a venda de carros a gasóleo está a diminuir.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.