Nas previsões divulgadas pelo Statec esta terça-feira, a próxima indexação dos salários deverá estar para breve.

Statec

Aumento dos produtos petrolíferos impulsiona nova indexação dos salários

Susy MARTINS Nas previsões divulgadas pelo Statec esta terça-feira, a próxima indexação dos salários deverá estar para breve.

Segundo o último boletim mensal económico do Instituto Nacional de Estatísticas luxemburguês, a próxima indexação dos salários poderá estar para breve.

No mês de fevereiro a taxa de inflação anual estabeleceu-se em 6,6%, sendo o aumento dos preços petrolíferos a razão principal desta subida. Comparando os preços do mês de fevereiro com os preços praticados em igual período de 2021, o aumento destes produtos foi de 51,7%.

Só no mês passado, o gasóleo de aquecimento viu o seu preço aumentar 12%. Já o gasóleo aumentou 6,6%, e a gasolina quase 5%. Quanto ao gás e à eletricidade aumentaram um pouco mais de 6%.

Venda do petróleo russo à Europa "está a financiar a guerra" Vladimir Putin encaixa diariamente cerca de 261 mil milhões de euros da UE pela compra de petróleo russo, refere um estudo da organização europeia sem fins lucrativos Transport & Environment (T&E). Mas a T&E considera que ainda é possível e viável reduzir a dependência europeia do 'ouro negro' russo.

A invasão russa da Ucrânia está a impulsionar uma nova escalada de preços da energia e dos produtos petrolíferos, sobretudo na Europa onde um quarto da importações do 'ouro negro' são provenientes da Rússia.

Para ajudar as famílias afetadas por estes aumentos, o Governo luxemburguês decidiu de atribuir um subsídio único que vai de 200 a 400 euros para as famílias mais necessitadas.

Também o vestuário aumentou consideravelmente no mês passado, com um aumento de quase 16%.

No sentido contrário, alguns bens alimentares como a pizza, peixe fresco ou ainda mel viram os seus preços baixar ligeiramente, em média menos de 3%).

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.