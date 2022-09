Num inquérito da Horesca, a maioria dos empresários da Horeca revela já estar a sentir um impacto negativo nas reservas de clientes e mais de 60% diz que estes se estão a retrair devido à subida generalizada dos preços.

Aumento dos preços já está a afastar clientes da restauração e hotelaria

Ana TOMÁS Num inquérito da Horesca, a maioria dos empresários da Horeca revela já estar a sentir um impacto negativo nas reservas de clientes e mais de 60% diz que estes se estão a retrair devido à subida generalizada dos preços.

O aumento generalizado dos preços, devido à inflação e à crise energética, já e está a fazer sentir nas reservas para os restaurantes e hotelaria.

Um inquérito realizado pela Horesca a 71 estabelecimentos de restauração e hotelaria luxemburgueses, e cujos resultados foram publicados no Facebook da federação, mostra que a maioria dos inquiridos já está sentir uma quebra de clientes.

Questionados sobre como comparam a situação em matéria de reservas feitas pelos clientes, face a agosto deste ano, 43% dos empresários do setor responderam que está "má" e 13% que está "muito má", por comparação com 21% que a consideram "boa" e 18% que a definem como "satisfatória". Apenas para 6% a conjuntura está a revelar-se "muito boa" a esse nível.

Fonte: Horesca

As percentagens não diferem muito quando a questão se centra só nas reservas de setembro, sem haver comparação com o mês do agosto. Face a uma análise concentrada apenas no presente mês, os empresários mostram-se igualmente pessimistas: 43% define a situação como "má" e 10% como "muito má", enquanto 32% a classifica como "satisfatória".

Fonte: Horesca

No conjunto, somente 15% considera bom o nível de reservas que tem para este mês (11% classifica de "boa" essa situação e 4% de "muito boa").

Já nas razões que poderão levar a uma retração dos clientes, os empresários aponta quase todos o mesmo motivo.

Questionados sobre se sentem uma reticência crescente no consumo dos cliente devido a um aumento generalizado dos preços, 66% respondeu que "sim", contra 21% que disse que "não", enquanto 13% respondeu "não saber".

Fonte: Horesca





No mesmo inquérito, os empresários do setor admitiram ainda poder vir a ter de reduzir a sua atividade ou mesmo fechar durante os meses de outono e inverno por causa dos custos energéticos em especial do gás.

Estas respostas foram, contudo, recolhidas antes do primeiro acordo da reunião tripartida que já avançou com algumas medidas para conter o impacto da subida da inflação e dos preços, incluindo os da energia, nas contas das famílias e das empresas.

O pacote de medidas para colmatar a escalada de preços nos próximos meses deverá ser acordado na totalidade, pelo Governo, os sindicatos OGBL, LCGB e CGFP e a UEL, no próximo dia 28 de setembro. No entanto, o ministro da Energia, Claude Turmes, fez saber, em entrevista ao Contacto, que poderá ter de se passar a "uma fase de redução obrigatória do consumo" se houver falta de gás.







