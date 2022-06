O preço do gás aplicado à indústria duplicou, ao passo que o da eletricidade triplicou, no espaço de um ano.

Consumo

Aumento dos preços da energia. Indústria é o setor mais afetado

Diana ALVES Por ser um grande consumidor de energia o setor da indústria é, para já, o mais afetado pelo aumento dos preços dos combustíveis.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (Statec), o preço do gás aplicado à indústria – que por norma paga menos do que outros consumidores profissionais – duplicou, ao passo que o da eletricidade triplicou, no espaço de um ano.

Segundo as estimativas do Statec, com a escalada dos preços, o consumo energético global de todos os ramos da economia deverá custar mais 620 milhões de euros face a 2019.

Só a indústria terá de pagar metade dessa fatura, o que representa um aumento de 100% para o setor. Para os restantes ramos, a subida é de 40%.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.