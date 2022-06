Com as subidas (e algumas descidas) a taxa anual de inflação, no Luxemburgo, fixou-se nos 6,8% em maio. Em abril, tinha sido de 7%.

Consumo

Aumento dos preços. Café e peixe entre os produtos alimentares que mais subiram

Diana ALVES Com as subidas (e algumas descidas) a taxa anual de inflação, no Luxemburgo, fixou-se nos 6,8% em maio. Em abril, tinha sido de 7%.

Café, óleos e gorduras e peixe e marisco são os produtos alimentares cujo preço mais subiu no último mês. No caso do café, a subida foi de 5,9% no mês de maio, ao passo que o preço dos óleos e gorduras aumentou 4,8% e o do peixe e marisco 3%, segundo os dados mensais do Instituto Nacional de Estatística (Statec).

Por outro lado, o preço de alguns alimentos caiu, com os legumes frescos a apresentarem a diminuição mais expressiva: 10,5%. Feitas as contas, no total, o cabaz alimentar ficou 0,5% mais caro no mês passado em relação ao mês anterior. Na comparação anual, o aumento é de 5,7%.

Estes são os produtos que ficaram mais caros no Luxemburgo Num ano, o peixe fresco ficou 20,6% mais caro no Grão-Ducado.

Quanto aos produtos petrolíferos, e após quatro meses consecutivos a subir, o mês de maio trouxe uma descida dos preços. A quebra foi de 3,9% e deve-se, segundo o Statec, a uma diminuição de 20% ao nível do preço do gás natural fruto dos apoios do Governo (ajudas que ficarão em vigor até ao final do ano).

Se olharmos para os combustíveis individualmente, o gasóleo apresenta uma subida mensal de 3% e a gasolina de 6,5%. Comparados com o mesmo período do ano passado, o preço dos produtos derivados do ouro negro disparou 49,7%.

Também as creches e ateliês de tempos livres estão 2,4% mais caros. O gabinete de estatísticas dá também conta da subida dos preços dos pneus (3,2%), das aulas de condução e inspeção automóvel (3,9%). Já o preço dos pacotes de viagens recuou 2,9% face a abril.

Com todas estas subidas (e algumas descidas) a taxa anual de inflação fixou-se nos 6,8% em maio. Em abril, tinha sido de 7%.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.