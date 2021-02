A associação considera "inaceitável" o facto de o imposto sobre o CO2 não ser integrado no cálculo da taxa de inflação, não tendo impacto na indexação dos salários e pensões.

Aumento dos combustíveis. ULC quer poder de compra dos consumidores "garantido"

"O poder de compra da população tem de ser garantido". É esta a reação da União Luxemburguesa do Consumidor (ULC) à subida da taxa de inflação calculada pelo Instituto Nacional de Estatística (Statec). A ULC considera que "a espiral dos preços foi desencadeada nomeadamente pela introdução, em janeiro, do imposto sobre o dióxido de carbono (CO2) que causou um aumento dos combustíveis.

Só o preço do gasóleo já registou nove aumentos desde o início deste ano. Na evolução anual, a taxa de inflação passou de 0,5% para 1,9%. Na perspetiva da ULC os principais prejudicados são as pessoas com rendimentos baixos e médios e os reformados e pensionistas. A associação considera mesmo "inaceitável" o facto de o imposto sobre o CO2 não ser integrado no cálculo da taxa de inflação, não tendo impacto na indexação dos salários e pensões. Desta forma, o organismo reivindica ao Governo que passe a incluir este impostos nos cálculos do índice dos preços no consumidor.

A ULC mostra-se ainda preocupada com a subida de preços nalguns produtos alimentares e serviços em tempos de crise, altura em que muitos trabalhadores têm registado perdas de rendimentos, que geram, por sua vez, uma diminuição do poder de compra. E urge mesmo medidas para inverter esta tendência. Caso contrário o país está a direcionar-se para uma crise social, alerta.

