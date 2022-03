Diretor da CLC disse ainda que a utilização excessiva do processo de indexação pode prejudicar a competitividade.

Energia

Aumento dos combustíveis. Redução de impostos e empréstimos garantidos podem ser soluções

Depois de dois anos de pandemia e da crise económica que também gerou, veio a guerra na Ucrânia com, para já, consequências no crescimento da inflação principalmente devido ao aumento do custo da energia na Europa.

Em entrevista à Rádio RTL, o diretor da CLC disse estar esperançado que pelo menos as questões da cadeia de abastecimento possam ser resolvidas num futuro próximo.

No entanto, quanto aos preços da energia, Tom Baumert não acredita que seja possível resolver o problema a nível nacional, uma vez que representa uma ameaça internacional.

Um dos setores mais afetados pelo aumento dos combustíveis é o dos transportes, com Baumert a recordar que estes custos representam um terço da despesa total das empresas.

A solução não passa por renegociar contratos com clientes - um processo moroso e que não pode ser ajustado à inflação com a rapidez que é necessária, neste momento, acrescentou.

Espera-se por soluções a curto prazo durante a reunião tripartida com os parceiros sociais cuja data ainda não está definida.

Baumert acredita que uma redução de impostos pode fazer parte da estratégia, bem como os empréstimos garantidos. Disse ainda que a utilização excessiva do processo de indexação num curto período de tempo é perigosa, pois pode vir a prejudicar a competitividade.

