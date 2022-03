No entanto, é desejado que esta ajuda chegue rapidamente a quem dela precisa. As famílias identificadas irão receber os formulários em abril e é suposto que os valores sejam pagos no prazo de duas semanas.

Cidade do Luxemburgo

Subida dos preços. Aumento do subsídio de solidariedade e novo subsídio energético

Com os preços da energia a disparar, a Cidade do Luxemburgo está a tomar medidas para apoiar os residentes com baixos rendimentos. Por isso, decidiu aumentar o "subsídio de solidariedade" e ainda introduziu um novo subsídio energético, disse o vereador da CSV, Laurent Mosar, à RTL, esta quarta-feira de manhã.

Como exemplo, para uma família com dois filhos, os valores rondam 1.130 euros. E há, contas feitas pelo município, 6.000 famílias em dificuldades, pelo que o valor a ser atribuído é elevado.

No entanto, é desejado que esta ajuda chegue rapidamente a quem dela precisa. As famílias identificadas irão receber os formulários em abril e é suposto que os valores sejam pagos no prazo de duas semanas.

As medidas foram introduzidas durante a comissão financeira da cidade na terça-feira e deverão ser aprovadas pelo conselho municipal a 28 de Março.

Também haverá uma ajuda às 800 empresas localizadas na capital do Luxemburgo, que ainda não estão definidas pois dependem da regulamentação da UE.

