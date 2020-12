O aumento do salário mínimo vai custar 54,3 milhões de euros por ano ao total das empresas luxemburguesas, de acordo com as estimativas do Governo.

Aumento do salário mínimo vai custar mais de 54 milhões de euros por ano às empresas

O valor foi avançado após uma reunião entre os membros da comissão parlamentar do trabalho e emprego e o ministro da tutela, Dan Kersch, na qual a adaptação salarial de 2,8% a 1 de janeiro de 2021 foi o tema central. Para atenuar este custo adicional, o Governo criou uma série de compensações destinadas às empresas atingidas pela crise sanitária. É o caso do apoio único de 500 euros, que poderá ser atribuído aos setores mais afetados pela pandemia. O montante é calculado com base no número de pessoas empregadas a tempo inteiro antes de 31 de dezembro de 2020 e cujo salário varia entre o salário mínimo e o salário mínimo qualificado. O apoio está limitado a 200.000 euros por empresa.

Para alguns deputados este tipo de compensação deve ser atribuído excecionalmente, para evitar que se torne um automatismo e que seja o contribuinte quem acaba por financiar o aumento do salário mínimo. Sobre o sistema de compensações, algumas organizações têm defendido que, sem este tipo de ajudas, o aumento do ordenado mínimo poderá ser fatal para as empresas.

A Câmara do Comércio e a Câmara dos Ofícios reivindicaram recentemente um sistema de compensação integral, que beneficie todas as empresas de todos os setores, e não apenas as mais atingidas pela crise sanitária. As duas instituições pedem que, durante um período de três anos, as empresas recebam transferências plurianuais no valor equivalente ao custo global da adaptação dos salários.

Para já, não há qualquer sinal que aponte para que o Governo ceda a estas reivindicações. O projeto de lei que estipula o aumento do salário mínimo a 1 de janeiro de 2021 é votado pelo Parlamento na quarta-feira.



