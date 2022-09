A crise energética deverá estar no centro da próxima reunião tripartida, a 14 de setembro.

Aumento do gás. Sindicatos preocupados, mas não surpreendidos

Os anunciados aumentos dos preços dos gás e da eletricidade estão a preocupar os sindicados, mas não surpreendem. A crise energética deverá estar no centro da próxima reunião tripartida.

O próximo encontro entre centrais sindicais, patrões e Governo está marcado para 14 de setembro. Citado pelo site da revista Paperjam, Jean-Luc De Matteis, secretário-central da OGBL, mostra-se "frustrado", lembrando que reivindica há meses medidas para compensar a subida dos preços da energia.

O sindicato considera que as medidas do Governo são insuficientes e insiste, uma vez mais, que o adiamento da indexação salarial foi um erro.

Do lado da LCGB, citada também pelo Paperjam, o anúncio do aumento dos preços do gás também não foi uma surpresa. A central sindical quer agora perceber o quão significativa será a subida. Christophe Knebeler, secretário-geral adjunto da LCGB, sublinha que é necessário proteger o poder de compra de toda a população, sobretudo o dos agregados mais frágeis.

A previsão do fornecedor Enovos aponta para uma subida acentuada do preço do gás no Luxemburgo, nos próximos meses. Segundo cálculos divulgados esta quarta-feira pela empresa, uma família de quatro pessoas, por exemplo, poderá passar a pagar cerca de seis mil euros por ano.

Além disso, os fornecedores preveem também que o preço da eletricidade suba 35%.Perante estas previsões, o ministro da Energia, Claude Turmes, já alertou que o inverno vai ser difícil.



