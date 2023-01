Segundo o Statec, há sinais de abrandamento na subida dos preços das habitações, sobretudo das mais antigas.

Aumento do preço das casas está a abrandar no Luxemburgo

Ana TOMÁS Segundo o Statec, há sinais de abrandamento na subida dos preços das habitações, sobretudo das mais antigas, devido à inflação e ao aumento das taxas de juro.

Os preços da habitação mantêm-se elevados no Luxemburgo, mas o ritmo da subida está a ter uma desaceleração, de acordo com boletim de conjuntura de janeiro do Statec. No terceiro trimestre de 2022, os preços de venda dos imóveis residenciais apresentaram um aumento anual de 11,1%, contudo, e ainda que este crescimento seja "historicamente elevad0", o Statec refere que a "subida dos preços tende a abrandar, particularmente para propriedades mais antigas".

De acordo com a análise do gabinete de estatísticas luxemburguês, este abrandamento no aumento dos preços das casas não é exclusivo do Grão-Ducado. O país acompanha a tendência observada noutros estados da zona euro, o que se explica por um conjunto de fatores comuns que influenciam esta evolução.

"A inflação elevada e o subsequente aumento das taxas de juro e hipotecárias estão a exercer pressão sobre a capacidade de financiamento e a reduzir relativamente a atratividade de investir em imóveis residenciais", explica o gabinete.

Nas habitações novas os valores dispararam em flecha

Em contraciclo com este abrandamento na subida dos preços da habitação têm estado as casas novas, cujos preços subiram em flecha no terceiro trimestre de 2022. No entanto, sublinha o Statec, esta evolução está sobretudo relacionada com detalhes técnicos contratuais.

"De acordo com o Observatório da Habitação, esta subida pode ser explicada principalmente devido a uma mudança nos contratos para novas habitações ainda em construção, que, em vez de uma cláusula de indexação aos preços de construção, incluirão o aumento estimado dos custos já no preço de venda", que passa a ser assim mais elevado.

Os preços na construção ainda se encontram numa fase de aceleração, tendo registado uma variação anual de +15,9%, no quarto trimestre de 2022 - um máximo histórico -, o que influencia os preços de novas habitações, sinaliza o Statec.

