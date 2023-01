A informação consta do último relatório estatístico europeu, Eurobarómetro, divulgado esta quinta-feira.

Aumento do custo de vida é a maior preocupação da população do Luxemburgo

Maria MONTEIRO A informação consta do último relatório estatístico europeu, Eurobarómetro, divulgado esta quinta-feira.

O aumento do custo de vida, nomeadamente a escalada dos preços dos alimentos e da energia, é a questão que mais preocupa os residentes do Luxemburgo, de acordo com os dados que constam do último Eurobarómetro.



Segundo o relatório estatístico europeu, publicado esta quinta-feira, 92% dos 507 cidadãos inquiridos no Grão-Ducado reconhecem o aumento do custo de vida como o assunto que mais os deixa alarmados, à semelhança do que acontece com 93% do total de 26.431 pessoas inquiridas na União Europeia (UE).

A pobreza e a exclusão social surgem imediatamente a seguir na lista de preocupações da população do Luxemburgo, com 81% a assumirem a sua apreensão face a esta questão. Nos 27 Estados-membros, 82% dos inquiridos deram a mesma resposta.

56% dizem viver com algum conforto

Apesar da preocupação com a crise do custo de vida, 56% dos cidadãos do Luxemburgo dizem viver atualmente com algum conforto com os rendimentos de que dispõem, por oposição aos 17% que reconhecem estar a enfrentar algumas dificuldades. Além disso, 2% assumem estar a passar por muitas dificuldades.

No conjunto da UE, 46% dos inquiridos responderam que levam uma vida confortável, enquanto 36% afirmam estar a enfrentar algumas dificuldades e 9% muitas dificuldades.

Relativamente às medidas implementadas para atenuar os efeitos do crescente custo de vida, 62% dos inquiridos nacionais dizem estar satisfeitos com a ação do governo luxemburguês, ao passo que 30% afirmam estar insatisfeitos.

