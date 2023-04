A União Luxemburguesa dos Consumidores exige a "transparência total" dos bancos sobre a subida constante dos juros e a eliminação de encargos bancários.

Economia 2 min.

União Consumidores

Aumento das taxas de juro está a gerar "situações dramáticas"

Redação A União Luxemburguesa dos Consumidores exige a "transparência total" dos bancos sobre a subida constante dos juros e a eliminação de encargos bancários.

Os sucessivos aumentos das taxas de juro, sobretudo no crédito à habitação, estão a gerar “situações dramáticas” para os residentes com hipotecas bancárias. O alerta é feito pela União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC) que exige a “transparência total dos bancos em relação a esta subida de juros”.



Para os consumidores que contraíram empréstimos bancários a taxas de juro variáveis, no passado, as consequências "são, por vezes, dramáticas”: nas hipotecas, "as subidas das taxas de juro original aumentos de quatro dígitos nas prestações mensais”, alerta a ULC.

Bancos lucram com a crise na habitação Os bancos no Luxemburgo estão a beneficiar do aumento da taxa de juro fixa - apesar da queda na procura de crédito.

Ao mesmo tempo, “cada vez menos pessoas se podem dar ao luxo” de contrair créditos à habitação, seja porque não conseguem pagar a prestação, seja porque os bancos tornaram mais difícil a concessão destes empréstimos face ao rendimento das famílias.

“Os bancos cobram aos seus clientes grandes aumentos de taxas – por exemplo, um aumento de mais de um ponto percentual quando a taxa de juros aumenta em 0,5 pontos percentuais – e muitas vezes não fazem nada quando se trata de reduzir as taxas correspondentes de acordo com a taxa básica – como já vimos muitas vezes no passado”, explica Nico Hoffmann, presidente da ULC, em comunicado divulgado na sexta-feira.

Este responsável acusa os bancos de serem “muito lentos” na hora de ajustar taxas, “tendo de reagir mais rapidamente a futuras reduções das taxas diretoras, bem como a um consequente ajustamento das taxas de poupança”, reivindica este responsável.

Perante a sucessiva subida das taxas de juro, as entidades bancárias “tem de informar melhor os seus clientes e dar-lhes uma visão clara das taxas de juro e das alterações”. Além disso, acrescenta este responsável, “exigimos que os bancos sejam obrigados a informar sobre futuros cortes nas taxas do BCE aos seus clientes o mais rápido possível."

Empréstimos habitação. "Famílias desfavorecidas devem ter ajuda do Estado" Um em cada dois agregados em risco de pobreza é proprietário de casa no Luxemburgo. O aumento constante das taxas de juro torna-se um sério problema.

Alerta aos consumidores

A ULC apela também aos consumidores que “não fiquem de braços cruzados enquanto os bancos cobram taxas de juros cada vez mais altas". Como vinca o presidente da ULC, os consumidores “devem pedir aos seus bancos que atuem de maneira mais transparente e justa”. Porque têm direito a ser “tratados com justiça”.

Há ainda uma última reivindicação. "A subida das taxas de juro dos créditos está a favorecer as entidades bancárias", diz Nico Hoffmann, e a prova é que, "no ano passado, os bancos do Luxemburgo alcançaram 4,1 mil milhões de euros de lucros".

Face a estes proveitos derivados dos aumentos dos juros, a ULC insta os bancos a “pensar numa redução significativa ou mesmo na abolição de diversos encargos bancários” para os consumidores.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.