Aumentam pedidos de desemprego parcial. Empresas do Luxemburgo afetadas pela guerra na Ucrânia

Susy MARTINS São sobretudo as grandes empresas que pedem o desemprego parcial, uma vez que a guerra na Ucrânia já as está a afetar.

O Comité de Conjuntura deu luz verde a 708 pedidos de desemprego parcial relativos ao mês de abril 2022. Ao todo, 14.860 trabalhadores vão ser abrangidos pelo novo regime de desemprego parcial.

O Ministério da Economia refere, em comunicado, que dos 708 pedidos, 640 referem-se ao mecanismo especial covid, 61 são do setor de manufatura, cinco estão relacionados com as inundações do passado mês de julho e dois pedidos referem-se ao vínculo da dependência económica.

Segundo o Ministério da Economia, em comparação com o mês precedente, há mais trabalhadores abrangidos pelo desemprego parcial, embora o número de empresas abrangidas seja menor. A explicação é que são sobretudo grandes empresas que pedem o desemprego parcial, uma vez que a guerra na Ucrânia as está a afetar.



