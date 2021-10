A escassez de componentes eletrónicos, como semicondutores e microprocessadores, continua a ter um impacto na produção de carros novos.

Automóveis

Atraso na entrega de carros novos deve manter-se em 2022

Susy MARTINS O mercado automóvel continua em crise. A escassez de componentes eletrónicos, como semicondutores e microprocessadores, continua a ter um impacto na produção de carros novos.

O alerta é da House of Automobile, que reagrupa três federações e associações representativas do setor automóvel no Luxemburgo.

Em comunicado, a organização explica que se no início da pandemia a escassez limitava-se sobretudo a equipamentos opcionais, agora também abrange outros componentes essenciais na produção de um grande número de veículos, e quase todas as marcas estão impactadas.

Resultado: a produção dos construtores está parcialmente parada. Uma situação que tem como consequência que os carros novos não são entregues aos clientes na data inicialmente prevista. Em alguns casos, os atrasos ultrapassam vários meses.

Segundo a House of Automobile, esta situação deve perdurar em 2022. A organização recomenda aos clientes para entrarem em contacto com o concessionário, na tentativa de juntos encontrarem alternativas.

