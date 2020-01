Apesar de alguns sinais positivos, o nível de crescimento mantém-se fraco.

Atividade económica acelera ligeiramente na zona euro

A atividade da indústria e serviços acelerou ligeiramente em dezembro, deixando antever algum otimismo nas perspetivas de crescimento económico da zona euro.

O índice compósito PMI do IHS Markit situou-se nos 50,9 pontos, acima dos 50,6 pontos registados em novembro e acima da previsão inicial. Mas apesar da melhoria, é preciso ter em conta que este máximo de quatro meses continua a ser um dos níveis mais baixos desde a primeira metade de 2013.

De acordo com a nota do IHS Markit, o crescimento esteve centrado sobretudo no setor dos serviços, tendo atingido um máximo de quatro meses. Já a indústria continua a sua tendência descendente.

Fazendo uma análise por países, há notícias positivas na Alemanha uma vez que registou 50,2 pontos, depois de três meses de contração. Contudo, trata-se de um avanço ainda tímido.

Recorde-se que o limiar dos 50 pontos representa o momento a partir do qual a atividade económica começa a ter um comportamento positivo, sendo que, pelo contrário, um nível abaixo daquele limiar indica contração.