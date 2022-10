Reforma poderá reduzir a renda para as construções mais recentes, mas a situação poderá inverter-se para as habitações com mais de dez anos.

Habitação

Associação de Defesa dos Inquilinos: reforma da lei sobre as rendas é enganadora

Garantir uma melhor proteção dos inquilinos e assegurar uma maior transparência dos preços das rendas. Esses são os principais objetivos de uma reforma da lei sobre as rendas, apresentada no início deste mês pelo ministro da Habitação, Henri Kox. No entanto, para a Associação de Defesa dos Inquilinos do Luxemburgo (Mieterschutz Lëtzebuerg asbl) a reforma é enganadora.

Num comunicado, a associação frisa que o Governo parece não estar consciente das dificuldades de muitos inquilinos. Até porque, defende, a reforma não irá travar os preços elevados das rendas.

Atualmente, a renda não pode ultrapassar 5% do capital investido. Com a reforma, o teto máximo da renda ficará estabelecido em 3,5% do capital investido, para as casas com boa eficiência energética (A a E). Já para as habitações de baixa eficiência energética (F a I), o limite será de 3%.

Redução da renda só para as construções mais recentes

Para a Associação de Defesa dos Inquilinos esta reforma em vez de limitar os preços das rendas até poderá ter o efeito contrário. A organização salienta que, de facto, a reforma poderá reduzir a renda para as construções mais recentes, mas a situação poderá inverter-se para as habitações com mais de dez anos.

Com o objetivo de calcular o valor dos imóveis construídos ou adquiridos há mais tempo, a lei prevê um novo modelo de cálculo para determinar o capital investido. O ponto de partida é a altura da construção ou da compra, a que acrescem os investimentos feitos ao longo dos anos.

A organização fez o cálculo e chegou à conclusão de que para uma habitação comprada em 1980 por 170.000 euros, e renovada por 50.000 em 2010, a renda pode atingir 3.900 euros com a nova reforma, quando com a lei atual a renda é de 1.870 euros.

Por isso, a Associação de Defesa dos Inquilinos do Luxemburgo exige ue o ministro da Habitação reveja o projeto de reforma, considerando inaceitável que os limites ultrapassem o valor das rendas atuais.

