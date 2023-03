O acordo abrange trabalhadores de empresas privadas e também os funcionários públicos dos CFL.

Sindicatos

Assinado acordo para defender trabalhadores dos transportes

O acordo abrange trabalhadores de empresas privadas e também os funcionários públicos dos CFL.

Os sindicatos LCGB e Syprolux assinaram um novo acordo de cooperação que visa a defesa dos interesses dos trabalhadores do setor dos transportes.



Segundo a nota enviada às redações, dois dos principais objetivos prendem-se com a negociação os salários destes trabalhadores e ter a certeza de que os contratos coletivos de trabalho são respeitados.

O acordo abrange não só os trabalhadores de empresas privadas, como também os funcionários públicos dos Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL), até aqui acompanhados pelo Syprolux.

Ao abrigo da nova convenção, os dois sindicatos passarão a trabalhar juntos em todas as matérias relacionadas com o setor, seja a nível europeu, internacional ou a nível nacional.

Fora do Luxemburgo, o objetivo é preparar em conjunto todas as reuniões de forma a poderem apresentar uma linha de conduta clara que respeite as aspirações de cada sindicato.

O mesmo acontecerá a nível nacional, por exemplo, no que toca à elaboração de pareceres e tomadas de posição. No terreno, LCGB e Syprolux ambicionam começar já a cooperar ao nível do comité sobre a segurança nos transportes públicos.



