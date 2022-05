Turistas deverão ter de gastar mais dinheiro este ano para poder viajar nas férias, mas isso não se deve apenas à inflação.

As viagens estão a ficar mais caras e estas são as razões

Os turistas vão ter de procurar fundo nos seus bolsos para poder viajar, mas não é só por causa da inflação. Todos querem fazer uma viagem este ano. "Se olhar pela janela, é realmente a altura perfeita para ir de férias", ri-se Michael Gloor. É diretor-geral do Travel Group Luxembourg, a fusão das duas empresas familiares luxemburguesas Sales Lentz e Voyages Emile Weber. A empresa opera 28 agências de viagens no país e seis em França.

Se a realidade percecionada é a de que todos estão a viajar este ano, será que a indústria das viagens está a beneficiar do efeito de recuperação ou será que a inflação está a contrariar as previsões? "De um modo geral, estamos bastante satisfeitos com o ano corrente", diz Gloor. No entanto, a indústria tem a pandemia em mente, e as comparações com o ano anterior são embaraçosas. "De repente vê-se um aumento de 400% aqui e um aumento de 600% ali", diz ele. O negócio estava tão mau que parece haver apenas uma direção para as reservas e o volume de negócios: uma subida.

A procura pelos pacotes turísticos

É, portanto, mais sensato utilizar o ano anterior à pandemia como ponto de comparação. "Se tomarmos 2019 como base, perdemos cerca de 80% do volume de negócios em 2020. Em 2021, estamos de volta a pouco mais de 50%. Para o ano corrente, assumimos que geramos 75-80% do volume de negócios de 2019", diz Gloor.

Os pacotes turísticos já regressaram aos níveis de 2019. Isso é um bom presságio, mas ainda não gera entusiasmo. O ano de 2022 não promete o fim de todas as crises, elas simplesmente mudam. Até agora tem sido marcado pela guerra e pela inflação, tudo está a tornar-se mais caro - incluindo as viagens.

Voos custam mais 22%

"Os preços estão de facto a aumentar, mas de uma forma muito variável. Podem variar de 5 a 15%. Até agora, nem todos os operadores estão a transferir [para o consumidor] os seus custos acrescidos", diz Gloor.

O mesmo não acontece com muitas companhias aéreas, por exemplo, que estão a pagar mais pelo combustível e refletem esse acréscimo nos preços. Assim, algumas estão a cobrar uma sobretaxa. "Suspeito que muitas companhias aéreas ainda não estão a repercutir os custos ou a não os repercutir totalmente, porque os contratos com os seus parceiros os imobilizam", refere.

Mas de acordo com a Associação Alemã de Transportes Aéreos, os voos intraeuropeus são já cerca de 22% mais caros do que em 2019.

E quanto à Luxair? "Todo o setor da aviação e do turismo tem enfrentado um recente aumento de preços", confirma uma porta-voz da empresa, ressalvando que a companhia luxemburguesa continuará a oferecer preços que correspondam ao seu nível elevado de serviço.

No entanto, a Luxair não respondeu à questão de quanto mais caros são atualmente os seus voos, em comparação com 2019.

Agências de viagens como o Travel Group simplesmente transmitem os preços dos voos. Será que o especialista em viagens e o diretor da agência, Michael Gloor, espera grandes aumentos se todas as partes passarem a refletir nos seus preços os custos acrescidos que estão a ter? "Não me atreveria a fazer uma previsão, uma reviravolta política também pode fazer com que os preços voltem a cair", diz.

Procura ultrapassa a oferta

Neste contexto, a inflação não é o único motor dos preços. "O desenvolvimento é também impulsionado pelo desencontro entre a oferta e a procura", explica Gloor. "Muitas companhias aéreas estão a ter problemas com o aumento dos custos, mas também com as suas tripulações. Nos aeroportos do Reino Unido, os passageiros descreveram a situação no Twitter como "caos absoluto".

O aeroporto de Birmingham, por exemplo, explicou a situação como sendo devida ao elevado volume de tráfego e à falta de pessoal. A razão é interna: mais de 40% do pessoal foi despedido durante a pandemia. No ano passado, seguiu-se uma ofensiva de recrutamento. A situação é semelhante na EasyJet, Ryanair e Swissair.

Além disso, alguns hotéis ainda não estão a oferecer as mesmas capacidades que ofereciam antes da pandemia, especialmente para destinos fora da Europa.

"É verdade que em comparação com 2019, nem toda a oferta está de volta ao mercado", diz o especialista, "é por isso que há alguns aumentos de preços, porque há mais pessoas a querer ir de férias do que lugares disponíveis". Muitas pessoas estão preocupadas com o aumento da inflação e receiam que em breve tenham de se restringir financeiramente. Mas é evidente que isso ainda não teve qualquer efeito na procura de viagens.

(Artigo publicado originalmente na edição francesa do Luxemburger Wort e traduzido para português pelo Contacto.)

