As três medidas anunciadas pelo Governo de apoio à habitação

Ana Patrícia CARDOSO Confirmam-se as medidas que já tinham sido anunciadas pelo Governo, como o congelamento do valor das rendas ou o ajuste do subsídio ao pagamento das rendas.

O Governo anunciou esta quinta-feira que chegou a um acordo com a União das empresas luxemburguesas (UEL), e os sindicatos CGFP e a LCGB (OGBL ficou de fora) sobre o pacote de apoio a famílias e empresas para mitigar os efeitos do aumento dos preços.

No caso da habitação, o Governo apresentou três medidas para apoiar tanto arrendatários como inquilinos.

Vale lembrar que os preços das casas no Luxemburgo têm aumentado de forma significativa nos últimos anos. Só em 2021 os preços das casas aumentaram 13,9% em comparação com o ano anterior.

As medidas em causa são:

Introdução antecipada e adaptação do subsídio de rendas

O subsídio de renda será ajustado em 1 de agosto de 2022, "de modo a que todos os arrendatários até ao nível de rendimento do decil 5 (ou seja, o nível de vida mediano) sejam elegíveis", explica um comunicado do Ministério da Habitação.

Além disso, "o montante mensal do subsídio de renda aumentará para todos os beneficiários numa média de 50% em comparação com a situação atual. Isto significa que as famílias grandes poderão receber até 400 euros por mês em subsídio de renda". A adaptação do auxílio será feita "automaticamente para todos os agregados familiares atualmente beneficiários do subsídio de renda e será aplicável a todos os pedidos futuros", pode ler-se.

Congelamento do valor das rendas até 31 de dezembro de 2022

De acordo com o mesmo documento, "para evitar que o aumento do subsídio de renda seja inviabilizado por aumentos de rendas, será introduzido um congelamento temporário de todos os aumentos de rendas até ao final de 2022".

Revisão do regime de auxílios à 'Prime House' (sobre renovação energética da habitação) e introdução de um "Topup 100% social"

O regime de auxílio Prime House, que entrará em vigor nos próximos dias, com efeito retroativo a 1 de janeiro de 2022, será complementado por um 'Topup Social". Isto significa que "os prémios para sistemas de aquecimento baseados em energias renováveis não terão de ser pré-financiados pelos beneficiários. Isto é, o Estado pagará o montante da subvenção estatal diretamente à empresa que realizou o trabalho", anuncia o Governo.

Este apoio adicional destina-se a permitir aos agregados familiares evitarem o risco de pobreza de combustível, explica o executivo.





