O emprego voltou a crescer no Luxemburgo nos últimos meses.

Saiba onde o emprego mais cresceu no Luxemburgo

Diana ALVES O ramo do 'comércio, transporte, alojamento e restauração' foi o que registou o maior aumento em termos de emprego.

O emprego voltou a crescer no Luxemburgo. No primeiro trimestre do ano, o crescimento foi de 0,9% em relação ano trimestre anterior. Já na comparação anual, o avanço foi de 3,8%.

Segundo dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional da Estatística (Statec), a área das 'atividades especializadas e serviços de apoio' é aquela que apresenta o maior aumento trimestral: 1,3%. A seguir, com um crescimento de 1,2%, surge o ramo do ‘comércio, transporte, alojamento e restauração’.

Mas, se olharmos para a comparação anual, entre o primeiro trimestre de 2021 e o primeiro deste ano, é precisamente o ramo do 'comércio, transporte, alojamento e restauração' aquele que regista o maior aumento em termos de emprego: 4,4% num ano.

Logo depois aparece a 'administração e serviços públicos', onde o número de trabalhadores aumentou 4,3% no espaço de 12 meses.

O Statec explica que no caso desta última, "o desenvolvimento favorável provém da administração central e das atividades hospitalares." Em relação ao ramo do 'comércio, transporte, alojamento e restauração', o emprego cresceu sobretudo nos restaurantes.

Quase metade dos trabalhadores no Luxemburgo são transfronteiriços e a maioria chega de França Dados publicados esta sexta-feira pelo Statec mostram que, em 2021, os transfronteiriços representaram 46% dos trabalhadores no Grão-Ducado e que metade destes trabalhadores chegam da zona francesa da fronteira.

Quanto ao setor da construção, o crescimento entre o quarto trimestre de 2021 e o primeiro deste ano ficou-se por 0,8%, ao passo que a evolução anual foi de 3,3%. Os dados mais recentes do gabinete de estatísticas indicam que atualmente trabalham no Luxemburgo 458.210 pessoas. Dessas, 245.981 vivem no Grão-Ducado, sendo que as restantes 212.229 moram do lado de lá da fronteira, sobretudo em França.

O Statec revela também que número de trabalhadores transfronteiriços cresceu 1,1 no primeiro trimestre do ano, face ao trimestre anterior, ao passo que o de residentes avançou apenas 0,7%.

