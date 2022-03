Restauração, informática, secretariado e contabilidade entre as áreas mais procuradas pelos empregadores em fevereiro.

As áreas com mais ofertas de emprego no Luxemburgo

Catarina OSÓRIO Restauração, informática, secretariado e contabilidade entre as áreas mais procuradas pelos empregadores em fevereiro.

Segundo o boletim mais recente da Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM), no final de fevereiro havia um total de 11.027 ofertas de trabalho, um aumento de 49,1% na comparação com o mesmo mês do ano passado.

Só em fevereiro foram declaradas 3.507 vagas pelos empregadores. Na tabela abaixo veja as 10 áreas com mais ofertas:

De acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pela ADEM e Statec, a taxa de desemprego no Luxemburgo manteve-se nos 4,9% em fevereiro, a mais baixa em 13 anos. O número de desempregados inscritos na ADEM não era tão baixo desde 2018.



