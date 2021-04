No último mês a taxa de desemprego desceu para os 6,1%, de acordo com os dados da ADEM divulgados esta terça-feira.

As áreas com mais ofertas de emprego em março

Catarina OSÓRIO No último mês a taxa de desemprego desceu para os 6,1%, de acordo com os dados da ADEM divulgados esta terça-feira.

Desde 31 de março de 2021 que existem 8.194 vagas por preencher na Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM). Deste número, só no mês de março surgiram mais 3.910 ofertas, o que corresponde a 65,7% mais vagas na comparação com março de 2020, quando o país entrou em confinamento.

Na comparação com os primeiros três meses anteriores, a oferta de trabalho parece estar em crescendo, com destaque para o setor da construção, informática, contabilidade e secretariado.

No quadro abaixo pode ver as 10 áreas com mais vagas no final de março:

Taxa de desemprego recua para 6,1%

No geral, de acordo com os dados divulgados esta terça pela ADEM a taxa de desemprego em março passado fixou-se nos 6,1%, uma queda de seis pontos percentuais face aos 6,7% registados em fevereiro. O valor traduz-se em menos 291 pessoas inscritas nos centros da agência do que no mês anterior.

Ainda de acordo com os dados a taxa constitui no entanto um aumento de 1,6% quando comparada com o mesmo mês do ano passado, em que o país se encontrava confinado devido à pandemia.

Governo lança projeto de formação para desempregados a tempo parcial O programa destina-se a pessoas que tenham estado desempregadas entre 1 de janeiro e 31 de março de 2021.

Em finais de março deste ano havia no total 18.689 inscritos. Sem surpresas, o desemprego continua a atingir ligeiramente mais as mulheres que os homens, bem como as pessoas com mais de 30 anos e com qualificações mais baixas.

Uma das tendências que se mantêm em linha com os anteriores boletins da ADEM é ainda a duração da inscrição no centro de emprego por 12 meses ou mais, onde se situam mais de metade dos candidatos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.