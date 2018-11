Em toda a União Europeia as mulheres recebem menos do que os homens, por igual trabalho. É como se as mulheres europeias tivessem, em média, deixado de receber salário desde o próximo sábado. No Luxemburgo elas são menos mal pagas, trabalharão para o bono a partir de meio de dezembro.

As mulheres no Luxemburgo trabalham de borla a partir de 13 de dezembro

Em toda a União Europeia as mulheres recebem menos do que os homens, por igual trabalho. É como se as mulheres europeias tivessem, em média, deixado de receber salário desde o próximo sábado. No Luxemburgo elas são menos mal pagas, trabalharão para o bono a partir de meio de dezembro.

Segundo os cálculos das Comissão Europeia as mulheres recebem, em média, menos 16,2% do que os seus colegas masculinos por um trabalho equivalente. O que é equivalente a trabalharem sem receber 59 dias de trabalho.

No Luxemburgo a situação é menos má, e as mulheres "só" recebem menos 5,5% de salário que os homens, ou seja trabalham "à borla" 20 dias. É de notar que apesar disso, a situação no Grão-Ducado está a melhorar: em 2015, a diferença salarial era de 8,6%, a que corresponderiam 31 dias de trabalho não pago, ou seja todo o mês de dezembro. Em poucos anos já se pagou às mulheres quase meio mês do que se lhe deve.



Aqui ao lado, a diferença salarial é de 6,1% na Bélgica, 15,2% para a França e uns embaraçantes 21,5% para a primeira potência económica da Europa: a Alemanha não foi por ter uma chanceler, desde há muito tempo, que melhorou muito. Está mais perto da Estónia, país em que as mulheres são as mais mal pagas da UE, com menos 25,3%, do que do Luxemburgo.



Já as mulheres de Portugal receberam menos 17% do salário dos seus colegas.

É preciso dizer que estas estatísticas publicadas no dia internacional da mulher, há uns meses, referem-se a 2016. Mas uma coisa é certa: a partir do próximo sábado as mulheres da Europa estão a trabalhar sem receber.