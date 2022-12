Do gás às pellets para aquecimento doméstico, passando pela eletricidade, saiba quais são os apoios e até quando duram.

Economia 2 min.

Energia

As ajudas do governo às famílias para pagar os aumentos na energia

Redação Do gás às pellets para aquecimento doméstico, passando pela eletricidade, saiba quais são os apoios e até quando duram.

Face à subida dos preços da energia, que deverão continuar a aumentar em 2023, o governo aprovou vários tipos de apoio para ajudar as famílias, concentrando os subsídios em quatro grandes fontes energéticas.

Gás

No que respeita ao gás, o executivo aprovou um apoio temporário a incidir diretamente no preço do gás, com a fixação de um teto máximo para os aumentos que se venham a verificar nesta fonte energética.

Ajudas do Governo suportam crescimento da economia luxemburguesa Segundo o Statec, as medidas custarão 1,7 mil milhões de euros aos cofres do Estado e permitirão apoiar famílias e empresas.

"Na sequência do aumento excecional dos preços do gás devido à situação internacional, o governo decidiu limitar o aumento dos preços do gás natural para os clientes residenciais até um máximo de 15%, por comparação com o nível médio dos preços do gás natural de setembro de 2022", refere o Ministério da Energia.

Esta medida é aplicada automaticamente e já está em vigor, mantendo-se até dezembro de 2023. O Estado, acrescenta a informação do ministério, continuará também a pagar os custos da rede até ao fim do próximo ano.

Pellets

O governo do Grão-Ducado aprovou também um apoio temporário para conter o preço das pellets de madeira para uso doméstico, introduzindo "uma redução temporária no preço de venda de aglomerados de madeira a granel, utilizados para aquecimento primário nas residências, até 35%, com um montante máximo de 200 euros, incluindo IVA, por tonelada".

Para casas unifamiliares, a quantidade máxima por entrega é de 5 toneladas; já em imóveis com, pelo menos, duas unidades habitacionais, a quantidade máxima por entrega é de 10 toneladas.

Esta medida aplica-se de 1 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 para encomendas a fornecedores de pellets de madeira que estejam registados para este efeito.

Eletricidade

Para ajudar as famílias a fazer face ao aumento inédito dos preços da eletricidade, o governo aprovou uma contribuição pública com o objetivo de estabilizar os preços para os clientes residenciais, mantendo-os, em média, nos níveis de 2022, para aqueles que tiveram um consumo anual inferior a 25.000 kWh.

Esta medida aplica-se automaticamente e vigora durante todo o ano de 2023.

Óleo para aquecimento

Para este combustível a que muitos recorrem para se aquecer no inverno, o executivo aprovou um subsídio temporário ao preço de venda.

Conheça as ajudas, prémios e subsídios disponíveis no Luxemburgo O Estado tem uma extensa rede de medidas sociais específicas e subsídios para apoiar indivíduos e famílias. No entanto, algumas destas medidas não são bem conhecidas.

O governo decidiu introduzir uma redução temporária no preço de venda de óleo para aquecimento de 15 cêntimos/l TTC. "Esta medida específica e limitada no tempo é aplicada automaticamente, não sendo necessária qualquer ação", refere o Ministério da Energia.

O apoio entrou em vigor em novembro deste ano e prolonga-se até 31 de dezembro de 2023.

Consulte aqui todas as informações sobre estas ajudas do governo.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.