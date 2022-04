Informática, restauração e construção. As 10 áreas com mais anúncios de emprego na ADEM no final de março.

As 10 áreas com mais ofertas de emprego no Luxemburgo

Segundo os dados divulgados na quarta-feira pela Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM), a 31 de março de 2021 existiam 11.991 anúncios de emprego na ADEM. O organismo registou um aumento de 34,6% nas vagas registadas em março, em relação ao mesmo mês do ano passado.

No total, só no mês anterior foram registadas 5.263 novas vagas de emprego. Na tabela abaixo veja as 10 áreas com mais ofertas:

Estas 10 áreas representam 28,4% dos empregos declarados em março.

Ainda de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pela ADEM, a taxa de desemprego no Luxemburgo baixou para os 4,7% em março, o valor mais baixo em 14 anos. Um outro dado que salta à vista é o número de trabalhadores atuais no Grão-Ducado, que ultrapassou em março a barreira dos 500 mil.

