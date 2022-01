No final de dezembro de 2021, havia cerca de 10.500 vagas de emprego, um aumento de 59,2% no espaço de um ano. Os serviços de limpeza estão entre as áreas com maior oferta.

As 10 áreas com mais ofertas de emprego no Luxemburgo

Catarina OSÓRIO No final de dezembro de 2021, havia cerca de 10.500 vagas de emprego, um aumento de 59,2% no espaço de um ano. Os serviços de limpeza estão entre as áreas com maior oferta.

Segundo os números do desemprego divulgados esta quinta pela Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) e Statec, o número de vagas aumentou quase 60% no espaço de um ano.

Assim, no último mês de 2021 havia um total de 10.452 vagas por preencher na ADEM. Na tabela abaixo consulte as 10 áreas mais procuradas pelos empregadores no Grão-Ducado:

Segundo os números da ADEM, as vagas de emprego aumentaram 62,9% em 2021 no Grão-Ducado, onde a taxa de desemprego é baixa, situando-se nos 5,2%. Este último é idêntico ao registado em 2019.

Há agora mais emprego e menos desempregados do que em 2020. Contudo, o desemprego de longa duração continua com valores elevados.

