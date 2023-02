A 31 de janeiro, havia um total de 10.988 vagas de emprego disponíveis na ADEM.

As 10 áreas com mais ofertas de emprego no Grão-Ducado

A 31 de janeiro, havia um total de 10.988 vagas de emprego disponíveis na Agência para o Desenvolvimento do Emprego, mais 2% de vagas comparado com o mesmo mês de 2022.

Entre as áreas mais procuradas pelos empregadores estão a área financeira, restauração e contabilidade.

Veja as 10 áreas com mais ofertas no final de janeiro:

Auditoria e controlo financeiro (307 vagas) Contabilidade (167) Pessoal de cozinha (143) Estudos e desenvolvimento informático (141) Defesa e consultoria jurídica (112) Serviço na restauração (100) Secretariado (100) Análise de créditos e riscos bancários (90) Armazenamento e preparação de encomendas (88) 'Front office' em mercados financeiros (78)

Ainda de acordo com os dados divulgados pela ADEM na segunda-feira, a taxa de desemprego em janeiro fixou-se nos 4,9%, uma subida ligeira relativamente a dezembro.

O número de inscritos à procura de emprego aumentou 22,6% em comparação com janeiro do ano passado. Só em janeiro de 2023 houve 2.893 residentes a inscreverem-se na ADEM.

Todas as vagas de emprego podem ser consultadas no site da ADEM mediante o registo nesta agência.

