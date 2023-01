A 31 de dezembro, a ADEM tinha 10.925 vagas de emprego disponíveis.

ADEM

As 10 atividades com mais ofertas de trabalho no Luxemburgo

Em 2022, as ofertas de emprego disponíveis na ADEM aumentaram 6,9%, segundo o relatório divulgado esta sexta-feira pelo organismo. No último dia do ano, 31 de dezembro, havia 10.925 vagas disponíveis.

As oito profissões que precisam urgentemente de trabalhadores Um estudo do LISER, da ADEM e do Jobfirst examinou os oito grupos de postos de trabalho que não requerem um diploma universitário e que escasseiam.

Cerca de um terço das ofertas de trabalho (32,2%) publicadas em dezembro de 2022 concentrou-se em 10 atividades. Entre estas, destacaram-se as vagas para profissões ligadas à informática e à contabilidade e finanças.

As empresas procuraram sobretudo candidatos para desenvolvimento de projetos informáticos ou ligados às tecnologias a da informação (151 vagas), contabilidade (126), secretariado (100), análise de crédito e risco bancário (84), consultoria e gestão de projetos em sistemas de informação (77), cozinha (73), restauração (71), defesa e aconselhamento jurídico (67), auditoria e controlo contabilístico e financeiro (58) e condução e entregas de curta distância (55).

O desemprego fixou-se nos 4,8%, segundo os dados do Statec.

