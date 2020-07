A indústria luxemburguesa do artesanato continua em queda livre no segundo trimestre de 2020, devido à crise económica provocada pela covid-19.

Artesanato luxemburguês em queda livre

Um estudo divulgado recentemente pela Câmara dos Ofícios (Chambre des Métiers, em francês) revela que o indicador de atividade artesanal sofreu uma queda de 27 pontos no segundo trimestre de 2020.

A situação é agora bem pior do que as estimativas dos empresários em março, com previsões que apontavam para um declínio de 20 pontos. Além de afetadas pela falta de liquidez, há cada vez mais empresas deste setor a indicar que o número de funcionários que emprega deverá estagnar ou até diminuir durante o terceiro trimestre de 2020.

Fonte: Câmara dos Ofícios

As perspetivas negativas ultrapassam mesmo os índices registados durante a crise financeira de 2008.



Note-se que a queda da atividade artesanal é a mais acentuada desde o lançamento do estudo em 1986, onde se analisam as tendências de negócios no setor. As perspetivas negativas divulgadas agora ultrapassam mesmo os índices registados durante a crise financeira de 2008.



A Câmara dos Ofícios representa 7000 empresas ligadas ao artesanato no Luxemburgo que empregam no total mais de 90 mil pessoas. O estudo pode ser acedido na íntegra aqui.



