Dados foram avançados pelo ministro da Habitação, Henri Kox.

Fonds du Logement

Arrendamento de habitação social continua a aumentar no Luxemburgo

Henrique DE BURGO O número de arrendamentos de habitação social a cargo do Fons du Logement continua a aumentar desde 2017.

Segundo uma resposta parlamentar do ministro da Habitação, Henri Kox, o Fonds du Logement tinha no ano passado 2.064 processos de arrendamento, mais 61 do que em 2020.



Pelo menos desde 2017, os arrendamentos sociais a cargo desta agência pública responsável pela habitação social têm aumentado de ano para ano. Nesse ano havia 1.980 processos, tendo aumentado para 1.907 em 2018. Em 2019, o valor aumentou para os 1.937 arrendamentos de habitação social. O maior aumento deu-se em 2020, ano em que foram contabilizados 2.003 arrendamentos do género.

Na resposta parlamentar Henri Kox refere ainda ao partido Pirata que o valor do arrendamento social não está vinculado à indexação, mas que é recalculado com base no rendimento e situação do agregado familiar.

A habitação continua a ser um dos grandes problemas estruturais para quem vive no Grão-Ducado, com os preços a aumentarem de ano para ano, criando dificuldades às famílias residentes no país.

