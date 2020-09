O valor da venda das operações que o gigante de aço detinha nos Estados Unidos da América ficou nos 1,4 mil milhões de dólares, pagos em dinheiro e ações.

ArcelorMittal vende operações nos EUA

A ArcelorMittal vai vender as suas operações nos Estados Unidos da América à americana Cleveland-Cliffs Inc. O valor da venda é de 1,4 mil milhões de dólares (1,2 mil milhões de euros) - pagos em dinheiro, cerca de um terço do montante, e em ações, segundo a informação disponibilizada pelo gigante do aço.

Com esta compra a Cleveland-Cliffs, sediada em Ohio e presidida pelo brasileiro Lourenço Goncalves, torna-se assim no maior maior produtor de aço laminado plano da América do Norte.

A Cleveland-Cliffs pagará cerca de 873 milhões de dólares (750 milhões de euros) de ações ordinárias e preferenciais sem direito a voto e 505 milhões (434 milhões de euros) em dinheiro à ArcelorMittal.

Entre os ativos adquiridos incluem-se seis instalações siderúrgicas, oito instalações de acabamento, duas operações de extração de minério de ferro e pelotização, e três operações de produção de carvão e coque.

Recomprar ações

A ArcelorMittal, que recentemente anunciou o fim de 570 postos de trabalho no Luxemburgo, vai utilizar os 505 milhões de dólares em dinheiro para recomprar ações, com vista a realizar o retorno do investimento aos acionistas. Uma operação que terá início de imediato, segundo o comunicado da empresa.

"O impacto financeiro positivo na ArcelorMittal permite a oportunidade de retorno de dinheiro aos acionistas", começa por referir a empresa em comunicado, acrescentando que "a desconsolidação dos passivos associados na ArcelorMittal USA, que compreende principalmente passivos de pensões e OPEB, irá melhorar o perfil de risco do grupo, reduzir a dívida líquida e reforçar a sua estrutura de capital e métricas de crédito", com a Cleveland-Cliffs a assumir as responsabilidades das operações americanas do grupo.

A ArcelorMittal adianta também que "pretende redistribuir os 500 milhões de dólares das receitas em dinheiro aos acionistas através de um programa de recompra de ações". Esta transação é uma oportunidade única para a ArcelorMittal desbloquear valor significativo para os acionistas", disse Lakshmi Mittal, CEO do grupo, com sede no Luxemburgo.

De acordo com a metalúrgica, esse programa de recompra terá início com efeitos a partir já desta segunda-feira e poderão ser realizadas até ao dia 31 de março de 2021 ou quando a empresa tiver utilizado na íntegra o valor atribuído.

Segundo a Bloomberg, a empresa suspendeu os pagamentos de dividendos no início do ano e tinha anteriormente estabelecido um objetivo de cerca de dois mil milhões de dólares em vendas de ativos para ajudar a reduzir a dívida. As ações caíram 30% este ano, reduzindo o seu valor de mercado para 12 mil milhões de euros (14 mil milhões de dólares).

Em 2019, a ArcelorMittal gerou receitas de 18,6 mil milhões de dólares na região da América do Norte, sendo responsável por cerca de um quarto das suas vendas. As ações da Cleveland-Cliffs diminuíram 30% este ano, deixando o grupo americano com um valor de mercado de 2,35 mil milhões de dólares. Segundo a Cleveland-Cliffs o valor empresarial do negócio com a ArcelorMittal cifra-se em 3,3 mil milhões de dólares (2,8 mil milhões de euros).

