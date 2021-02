As contratações no Brasil contrariam o cenário no Luxemburgo, onde a ArcelorMittal prevê a supressão de mais de 500 postos de trabalho nos próximos cinco anos.

ArcelorMittal tem mais de 50 vagas de emprego no Brasil

Henrique DE BURGO

A ArcelorMittal continua a contratar no Brasil. A empresa gigante do aço com sede no Luxemburgo tem atualmente perto de 60 vagas de emprego abertas em vários Estados brasileiros.

As ofertas propostas incluem operadores de produção, estagiários, analistas, entre outras funções para os Estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná e Mato Grosso do Sul.

Até lá, e de acordo com o acordo assinado entre a empresa, sindicatos e Governo no dia 25 de janeiro, 240 funcionários deverão obter a reforma antecipada, 280 trabalhadores deverão ser transferidos para outras unidades dentro do grupo e outros 60 vão ser emprestados a empresas externas.



