A ArcelorMittal e o seu ativo italiano Ilva estão a operar desde esta terça-feira como duas entidades separadas.

ArcelorMittal separa-se da siderúrgica italiana Ilva

Henrique DE BURGO A ArcelorMittal, gigante do aço com sede no Luxemburgo, decidiu separar as suas atividades da siderúrgica italiana Ilva. De acordo com informações divulgadas pela agência de britânica Argus Media, a ArcelorMittal e o seu ativo italiano Ilva estão a operar desde esta terça-feira como duas entidades separadas.

A decisão da administração da líder mundial do aço em interromper as atividades comerciais com a subsidiária Ilva terá sido motivada por litígios judiciais e negociações com o Governo italiano para a participação do Estado na administração da siderúrgica italiana.

O governo italiano e a ArcelorMittal estão em negociações sobre o futuro da Ilva há anos e o prolongamento das mesmas levou mesmo a Arcelor a ameaçar sair do investimento no ano passado. Mas um acordo provisório foi assinado em março deste ano, prevendo uma participação do Governo italiano na Ilva em troca de investimentos.

No entanto, segundo dados apurados pela agência Argus Media, o Executivo italiano tem de cumprir as suas obrigações de investimento até 30 de novembro de 2020. Caso contrário, a ArcelorMittal terá direito a rescindir o contrato e ser recompensada financeiramente. Recorde-se que a compra desta empresa em Itália fez parte do processo da venda dos ativos da Arcelor ao Liberty House Group, incluindo a unidade de produção de Dudelange.

