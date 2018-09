A ArcelorMittal reviu em alta a proposta que apresentou para comprar a Essar Steel India Limited (ESIL). No total, a gigante do aço deverá pagar cerca de cinco mil milhões de euros pela ESIL.

ArcelorMittal revê em alta proposta para comprar ESIL

A ArcelorMittal reviu em alta a proposta que apresentou para comprar a Essar Steel India Limited (ESIL). No total, a gigante do aço deverá pagar cerca de cinco mil milhões de euros pela ESIL.

A ArcelorMittal reviu em alta a proposta que apresentou para comprar a Essar Steel India Limited (ESIL). No total, a gigante do aço deverá pagar cerca de cinco mil milhões de euros pela ESIL.

O valor concreto não é adiantado no comunicado, mas a empresa adianta que os valores avançados pela comunicação social são muito precisos. Ora, o montante adiantado – nomeadamente pela agência Bloomberg - é de cinco mil milhões de euros.

A empresa compromete-se a pagar os valores em dívida aos credores. O comunicado acrescenta que a proposta agora revista demonstra o sério compromisso da Arcelor para com os bancos indianos credores e para com os acionistas da ESIL.

Com o negócio, a ArcelorMittal quer aumentar o valor estratégico no setor e entrar no mercado indiano do aço.