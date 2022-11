A Arcelor justifica os resultados negativos com a deterioração das condições de mercado.

Relatório

ArcelorMittal regista queda de lucros no terceiro trimestre

Henrique DE BURGO A Arcelor justifica os resultados negativos com a deterioração das condições de mercado.

O lucro líquido da ArcelorMittal caiu para 933 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2022, quando comparado com os 4,6 mil milhões em igual período do ano passado ou os 3,9 mil milhões do segundo trimestre.

Segundo o relatório divulgado pelo gigante do aço com sede no Luxemburgo, as vendas caíram para 18,98 mil milhões, ou seja, menos 1,2 mil milhões ao terceiro trimestre de 2021. Também a produção de aço diminui, atingindo 14,9 toneladas, contra 17,2 toneladas do ano passado.

A Arcelor justifica os resultados negativos com a deterioração das condições de mercado, marcada pela diminuição da procura e a subida dos preços de energia.





