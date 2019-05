A fraca procura na Europa justifica a mudança de planos.

ArcelorMittal reduz produção de aço

A ArcelorMittal vai reduzir a produção de aço em três milhões de toneladas.

Em comunicado, a gigante do aço enumera algumas alterações, que vão culminar no abrandamento da produção. Assim, a produção em Cracóvia, na Polónia será temporariamente interrompida e será reduzida na fábrica das Astúrias, em Espanha. Além disso, após a decisão de otimizar os custos e a qualidade, a empresa vai reduzir o plano de aumento do transporte na ArcelorMittal Italia para uma taxa anual de seis milhões de toneladas.



O abrandamento da atividade deve-se, segundo o CEO da ArcelorMittal para a Europa, Geert van Poelvoorde, “à fraca procura na Europa”, situação agravada pelo aumento das importações de fora do espaço europeu, apesar das medidas de salvaguarda introduzidas pela Comissão Europeia. Os elevados custos energéticos e os custos do carbono pioram o cenário.

O responsável afirmou ainda que a empresa “compreende o impacto que [as medidas] terão nos trabalhadores e nas comunidades locais” e garante que vai trabalhar para conseguir um plano social de apoio nesta fase.