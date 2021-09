A líder do aço sediada no Luxemburgo quer reduzir a sua pegada ambiental em 35% em 2030.

ArcelorMittal recebe 280 milhões de euros para cumprir Acordo de Paris

O Banco Europeu de Investimentos (BEI) anunciou hoje, dia 27, um empréstimo de 280 milhões de euros para ajudar o gigante siderúrgico ArcelorMittal a cumprir os seus objetivos de descarbonização. A companhia - que é o maior produtor de aço no mundo e tem sede no Luxemburgo - comprometeu-se a reduzir as emissões de carbono em 35% em 2030 e produzir aço totalmente “verde” em 2050. Um objetivo a longo prazo que corresponde às metas do Acordo de Paris de limitar o aquecimento global a menos de 1.5ºC.

O empréstimo é apoiado pelo Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos e destina-se ao setor de pesquisa e desenvolvimento (R&D) da empresa entre 2021 e 2023. O comunicado do BEI refere que o financiamento servirá para "ajudar o grupo a atingir os seus ambiciosos objetivos climáticos e reduzir assim a pegada das suas fábricas, produtos de aço e soluções tecnológicas".

As atividades de pesquisa e desenvolvimento suportadas por este financiamento serão feitas nas atuais instalações da multinacional no Luxemburgo, França, Bélgica e Espanha.

O comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, salientou que "este acordo mostra que a inovação é crucial para permitir às empresas atingir as suas ambições climáticas mantendo a sua competitividade". "Espero ver outras empresas seguirem este exemplo", disse Gentiloni.

Esta não é a primeira tranche de financiamento europeu que a maior siderúrgica mundial recebe para tornar as suas atividades menos emissores de gases com efeito de estufa. Em 2017, o EIB desembolsou 350 milhões de euros para o programa de R&D do grupo. E em 2020, dois programas da União Europeia subsidiaram em 75 milhões de euros projetos de inovação energética.

O vice-presidente da ArcelorMittal e responsável pela Pesquisa e Desenvolvmento (R&D), Greg Ludkovsky, salientou que este departamento tem a responsabilidade de "criar a base tecnológica para assegurar a viabilidade a longo prazo da ArcelorMittal como a empresa líder na produção de aço e mineração. Este financiamento irá ajudar a assegurar as ambições de reduzir a pegada ambiental nas suas operações e produtos".

A corrida ao aço verde

Um dos objetivos da companhia é o de ser a primeira no mundo a conseguir produzir aço verde (com recurso a hidrogénio produzido com energias renováveis) em larga escala. E anunciou que no prazo de cinco anos a fábrica Sestao, em Espanha, estará pronta para produzir aço fundido sem necessitar de combustíveis fósseis.

A produção de aço – que necessita de altas temperaturas - é das operações industriais que mais consome energia, e normalmente com fornos a carvão. Ao mesmo tempo, o aço é indispensável para a reconversão tecnológica e energética mundial. O aço tem ainda as vantagens de ser infinitamente reciclável (portanto, permite a circularidade) e de ser essencial para criar as infraestruturas mais resistentes ao clima inóspito do futuro. A produção de aço verde é, por isso, um ovo de Colombo para o objetivo de redução de emissões da União Europeia.

Há um mês, a Volvo anunciou a compra (à siderúrgica Hybrit) do primeiro lote de aço verde do mundo, o que irá permitir ao fabricante sueco pôr os primeiros automóveis sem pegada de carbono na estrada em 2022. A Volvo espera que em 2026 todas as unidades que saírem das suas fábricas sejam feitas com este aço verde.

