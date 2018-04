ArcelorMittal quer vender unidade de Dudelange

O Contacto falou com a eurodeputada Ana Gomes (PS) que foi recentemente nomeada vice-presidente de uma comissão de inquérito do Parlamento Europeu para investigar casos de crime financeiro e evasão fiscal. A eurodeputada criticou os países que favorecem as grandes empresas através de acordos fiscais e de taxas de imposto mais baixas e apontou o dedo aos Governos, e à própria Comissão Europeia, pelo contributo que deram para o panorama atual.