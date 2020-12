Itália prepara-se para injetar mil milhões de euros da filial AM InvestCo. O acordo foi fechado esta sexta-feira.

ArcelorMittal fecha acordo de investimento com a Invitalia

Fechado no cair do pano da semana, o acordo que prevê uma injeção milionária na filial da AcelorMittal deverá conduzir a uma "parceria público privada", em maio de 2022, como informa o comunicado que o grupo fez chegar às redações. Assim, a italiana Invitalia prepara-se para injetar mil milhões de euros da filial AM InvestCo. O objetivo é evitar uma hecatombe industrial e social. Passa também por manter o controlo parcial sobre a produção e os lucros do aço naquele país.

Há dois anos, a ArcelorMittal tinha anunciado a compra da siderúrgica italiana Ilva. Um ano depois, em 2019, andava a alertar para uma possível retirada de capital. A empresa já se encontrava em grandes dificuldades e nunca saiu do vermelho.

"Pê-Pê-Pê"

Daqui para a frente e no prazo de ano e meio, o controlo da AM InvestCo deverá ser partilhado entre a iniciativa privada e o setor público. No plano de ação para os próximos meses, prevê-se um investimento inicial de 400 milhões de euros até ao final de Janeiro, seguido de uma segunda tranche de até 680 milhões de euros. Aí, a Invitalia controlará 60% do grupo.

"Desde o primeiro investimento", a gestão da AM InvestCo "basear-se-ia nos princípios de controlo partilhado" entre a Invitalia e a ArcelorMittal, que especifica investir 70 milhões de euros para manter 40% das acções.

Segundo o plano de reestruturação apresentado em junho, a ArcelorMittal tenciona eliminar cerca de 5 mil postos de trabalho, num universo de cerca de 11 mil, em Itália.

