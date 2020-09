Dias depois do grupo anunciar a eliminação de mais de 570 postos de trabalho no Luxemburgo, o ministro do Trabalho revelou que o gigante mundial do aço prevê, também, a contratação de 123 pessoas.

ArcelorMittal explica porque é que a empresa vai despedir e contratar ao mesmo tempo

Diana ALVES Dias depois do grupo anunciar a eliminação de mais de 570 postos de trabalho no Luxemburgo, o ministro do Trabalho revelou que o gigante mundial do aço prevê, também, a contratação de 123 pessoas.

Foi um número que deixou políticos, sindicatos e provavelmente trabalhadores a coçar a cabeça. Dias depois de a ArcelorMittal anunciar a eliminação de mais de 570 postos de trabalho no Luxemburgo, o ministro do Trabalho revelou que o gigante mundial do aço prevê, também, a contratação de 123 pessoas. Roland Bastian, diretor da ArcelorMittal Luxemburgo, explicou ao Paperjam porquê.

ArcelorMittal vai despedir, mas também vai contratar Já são conhecidos mais detalhes sobre o futuro de alguns dos 570 trabalhadores da ArcelorMittal que deverão deixar a empresa. Mas os dados são confusos e alguns deputados exigem esclarecimentos.

Numa entrevista publicada hoje no site da revista, Roland Bastian diz que a explicação é “muito simples”. O grupo tenciona negociar reformas antecipadas, “arriscando-se a ver partir pessoas cujos postos de trabalho vão continuar a existir”. Tratar-se-á portanto de “substituir essas pessoas”.

No Parlamento, esta semana, o ministro do Trabalho, Dan Kersch, divulgou então alguns números sobre o futuro de parte dos 570 trabalhadores em causa. Além das 123 contratações previstas, esses números mostram que mais de metade deverá de facto ser abrangida pelo regime de reforma antecipada.

Nenhuma fábrica da ArcelorMittal vai fechar portas O gigante do aço vai despedir 15% dos seus trabalhadores.

Na entrevista ao Paperjam, Roland Bastian confirmou que os números avançados por Kersch partem da empresa, mas frisou que, neste momento, não passam de estimativas.

O responsável reiterou, por outro lado, que nenhuma fábrica fechará portas no país e que o corte de efetivos vai afetar todos os setores da empresa.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.