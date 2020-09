ArcelorMittal diz que “impacto da pandemia não poupou setores”

A redução de postos de trabalho vai afetar unidades de produção de todo o país. Empresa diz que o diálogo social será garantido.

“O impacto da pandemia de covid-19 não poupou setores económicos”. É assim que começa o comunicado divulgado no site da ArcelorMittal na quinta-feira, dia em que se soube do iminente corte de mais de meio milhar de postos de trabalho no Luxemburgo.

A direção do grupo explica que a indústria do aço já se encontrava num contexto difícil antes da pandemia, uma situação que o novo coronavírus só veio piorar. Em causa, a quebra significativa na atividade dos clientes do grupo, sobretudo da indústria automóvel e do setor da construção, dois dos principais consumidores de aço.

Sublinhando que o impacto estrutural naqueles dois setores “representa uma séria ameaça para as atividades industriais e administrativas da ArcelorMittal no Luxemburgo”, a empresa adianta que terão de ser tomadas medidas de contenção de custos para” garantir o futuro da organização, a longo prazo”.

O grupo prossegue o comunicado confirmando o número que ontem caiu que nem uma bomba: 570 postos de trabalho na ArcelorMittal vão ser afetados”. O número corresponde a 15% do total de trabalhadores da empresa no Luxemburgo. Sabe-se também que os cortes vão atingir várias unidades de produção e escritórios do país.

O gigante mundial do aço confirma também que “a consulta com os representantes dos trabalhadores e do Governo luxemburguês vai ser imediatamente iniciada, de forma a mitigar o impacto desta situação”, acrescentando que a empresa está “determinada em tomar as medidas necessárias para encontrar as melhores soluções para as pessoas envolvidas”. Garante ainda que o “diálogo social, característico do modelo luxemburguês”, será respeitado. Poderá isto querer dizer que serão privilegiadas medidas como por exemplo reformas antecipadas ou reconversão profissional, para evitar ao máximo o despedimento ‘puro e duro'.



