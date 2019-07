A venda dos ativos na Europa por parte do líder mundial do aço custou 740 milhões de euros.

ArcelorMittal de Dudelange já tem um novo proprietário

A venda dos ativos na Europa por parte do líder mundial do aço custou 740 milhões de euros.

A unidade de Dudelange da ArcelorMittal, que emprega cerca de 300 trabalhadores, foi vendida ao grupo Liberty House.

O anúncio da finalização do processo de venda foi feito esta manhã, em comunicado, pelo gigante do aço com sede no Luxemburgo.

Esta venda ao Liberty House Group foi autorizada em abril pela Comissão Europeia juntamente com os ativos da ArcelorMittal em Liège, na Bélgica, mas também em Itália, na Macedónia do Norte, na Roménia e na República Checa.

A operação, no valor de 740 milhões de euros, faz parte dos compromissos assumidos pela ArcelorMittal para que o executivo comunitário aprovasse a compra da siderúrgica italiana Ilva, tal como ficou acordado em 2018.