ArcelorMittal conclui compra da indiana Essar Steel

Henrique DE BURGO A Arcelor ofereceu 5,7 mil milhões de dólares pela empresa indiana e deverá fazer ainda uma injeção de capital de mil milhões de dólares.

O gigante mundial do aço ArcelorMittal, com sede no Luxemburgo, anunciou a conclusão do processo de compra da indiana Essar Steel, a maior empresa siderúrgica do oeste da Índia, que conta com uma produção anual de aço bruto de 6,5 milhões de toneladas.

O negócio foi levado a cabo através do estabelecimento de uma parceria estratégica com a empresa japonesa Nippon Steel, criando a ArcelorMittal Nippon Steel India Limited.

Esta ‘joint venture’ (parceria) criada para controlar a Essar Steel, é detida a 60% pela Arcelor Mittal, informou o grupo com sede no Luxemburgo, através de um comunicado.

Com esta compra, a ArcelorMittal pretende aumentar, "a médio prazo", a produção de aço da Essar Steel dos atuais 6,5 milhões de toneladas para 8,5 milhões, enquanto a longo prazo, o objetivo passa por atingir entre 12 e 15 milhões de toneladas de aço.

A Arcelor ofereceu 5,7 mil milhões de dólares pela empresa indiana e deverá fazer ainda uma injeção de capital de mil milhões de dólares para melhorar as suas operações e aumentar os níveis de produção e de lucro.