ArcelorMittal com prejuízos de 402 milhões de euros no segundo trimestre

O CEO da empresa reconhece um 2019 difícil. Em junho foi anunciado um plano de reestruturação com impacto em 260 postos de trabalho.

O CEO da empresa, Lakshmi Mittal, reconheceu que “depois de um 2018 forte, as condições de mercado na primeira metade de 2019 têm sido muito difíceis, com a rentabilidade dos segmentos de aço a sofrer, devido aos preços mais baixos do aço combinado com o aumento dos custos das matérias-primas”.

A gigante do aço Arcelormittal anunciou esta quinta-feira prejuízos de 402 milhões de euros no segundo trimestre deste ano. O valor compara com lucros de 1,7 mil milhões de euros registados um ano antes. O volume de negócios desceu 3,6%, para os 17,3 mil milhões de euros no período analisado, face ao período homólogo.

Em maio deste ano, a ArcelorMittal já tinha anunciado a redução da produção de aço em três milhões de toneladas. Já em junho, foi anunciado um plano de reestruturação nas fábricas de Belval e de Differdange, que vai ter impacto em 260 postos de trabalho.



