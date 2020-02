Os maus resultados ficaram a dever-se à redução dos preços da matéria-prima e a uma procura mais fraca.

ArcelorMittal com prejuízos de 2,3 mil milhões de euros em 2019

Os maus resultados ficaram a dever-se à redução dos preços da matéria-prima e a uma procura mais fraca.

A gigante do aço ArcelorMittal registou prejuízos de cerca de 2,3 mil milhões de euros no ano passado. O valor compara com lucros de 4,6 mil milhões de euros em 2018.

As vendas também tiveram um desempenho negativo ao caírem 7,1%, para os 64 mil milhões de euros.

Os maus resultados ficaram a dever-se, segundo o comunicado da empresa, à redução dos preços da matéria-prima e a uma procura mais fraca. O CEO, Lakshmi Mittal reconheceu as dificuldades sentidas no ano passado: “2019 foi um ano muito difícil, refletido de forma inequívoca na redução dos resultados”.

No entanto, o responsável mostra-se otimista para 2020. A aquisição da Essar Steel India – em parceria com a Nippon Steel – representa uma oportunidade para o grupo no mercado indiano, que está em expansão. Além disso, e “apesar de as condições do mercado continuarem a ser desafiadoras, há sinais encorajadores”, sobretudo nos mercados norte-americano, europeu e brasileiro. O CEO afirma ainda que a empresa testemunha um regresso dos clientes ao mercado.

ArcelorMittal de Dudelange já tem um novo proprietário A venda dos ativos na Europa por parte do líder mundial do aço custou 740 milhões de euros.

Recorde-se que a ArcelorMittal reduziu a sua presença no Luxemburgo, depois de, em julho passado, ter concluído a venda da unidade de Dudelange à Liberty House.

P.C.S.