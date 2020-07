As vendas caíram 43% devido à baixa procura durante o trimestre abril/junho por causa da pandemia do coronavírus.

ArcelorMittal com perdas de 500 milhões de euros no segundo trimestre do ano

Ana Patrícia CARDOSO As vendas caíram 43% devido à baixa procura durante o trimestre abril/junho por causa da pandemia do coronavírus.

A siderúrgica ArcelorMittal registou uma perda líquida de quase 560 milhões de dólares (476 milhões de euros) no segundo trimestre de 2020, avançou esta quinta-feira a empresa em comunicado.

As vendas caíram 43% devido à baixa procura durante o trimestre abril/junho, atingindo 9,3 milhões de euros, quando tinham registado 16 milhões de euros no mesmo período do ano passado.



O total dos carregamentos de aço no segundo trimestre de 2020 foi 23,7% inferior ao esperado, com 14,8 milhões de toneladas transportadas, segundo dados do Economic Times.



Lakshmi N. Mittal, CEO da empresa, não disfarça o desânimo relativo aos resultados, admitindo que "os primeiros seis meses do ano - e particularmente o segundo trimestre - têm sido um dos períodos mais difíceis da história da empresa, com a procura de aço consideravelmente perturbada pela pandemia".

Apesar destes resultados, a empresa mostra-se positiva uma vez que os "mercados chave da empresa estão a dar sinais de recuperação ". Mas admite que "a velocidade e a trajetória da recuperação da procura após a pandemia permaneçam incertas".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.